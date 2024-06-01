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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

7 июня сборная России сыграет с Беларусью. Товарищеский матч пройдёт в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.