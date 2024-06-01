Игрок «Монако» Фофана может перейти в «Арсенал» — источник

25-летний полузащитник «Монако» Юссуф Фофана может перейти в «Арсенал» этим летом, сообщает журналист Грэм Бейли в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, лондонцы следят за футболистом уже больше двух лет. Считается, что «канониры» уже почти договорились с монегасками о переходе игрока.

Также сообщается, что Фофана интересовались и другие клубы английской Премьер-лиги — «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».

В текущем сезоне Фофана провёл за «Монако» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.