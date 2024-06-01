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Кузнецов — о Федотове: поменяйте тренера, и ЦСКА ещё пять лет ничего не выиграет

Кузнецов — о Федотове: поменяйте тренера, и ЦСКА ещё пять лет ничего не выиграет
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по поводу возможного увольнения главного тренера клуба Владимира Федотова.

«Пять лет до этого ЦСКА не попадал в тройку. Это были удачные сезоны? В том году выиграли Кубок, заняли второе место. В этом году неудачный сезон, но Федотов хоть какой-то трофей принёс команде и медали, а до него никто ничего не выигрывал. Ну поменяйте тренера, и ещё лет пять никто ничего не выиграет», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Владимир Федотов является главным тренером московского ЦСКА с 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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