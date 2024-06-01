Агент Сутормина: Алексей по контрактным обязательствам должен вернуться в «Зенит»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о будущем своего клиента.

«У Алексея год контракта, он по контрактным обязательствам должен вернуться в «Зенит». Вы совершенно правильно сказали, что Алексей хочет играть, это нормальное желание каждого амбициозного футболиста. Пока мне добавить нечего», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Отметим, что Сутормин был арендован сочинским клубом минувшей зимой. В составе «Сочи» 30-летний полузащитник провёл 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три раза побеждал в матчах за Суперкубок. Действующий контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.