Джейдон Санчо: мне трудно доверять людям

Крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо рассказал, как он чувствует себя в команде спустя несколько месяцев нахождения в ней.

«Я благодарен команде и персоналу за то, что они приняли меня обратно. Это очень приятно. Я из тех людей, которые не любят заводить новых друзей. Я очень зависим от доверия, но мне трудно доверять людям. Думаю, что когда ты растёшь на юге [Лондона], тебя учат, что команда — это большая семья. Вот почему я чувствую сильную связь с Дортмундом», — приводит слова Санчо CNN.

Санчо перешёл в «Боруссию» 11 января 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Санчо поприветствовал фанатов «Боруссии» после возвращения в клуб: