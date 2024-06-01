Мертенс продлит контракт с «Галатасараем» — Николо Скира

37-летний нападающий «Галатасарая» Дрис Мертенс продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, новое соглашение бельгийца с чемпионом Турции будет подписано до лета 2025 года.

Напомним, контракт Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. С тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.

В нынешнем сезоне Мертенс сыграл во всех турнирах за клуб в 51 матче, отметился 12 голами и 19 результативными передачами. Нынешний контракт бельгийца с «Галатасараем» истекает в июне 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.