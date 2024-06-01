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«Локомотив» объявил о подписании контракта с Антоном Митрюшкиным

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Антоном Митрюшкиным
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«Локомотив» объявил о подписании контракта с вратарём Антоном Митрюшкиным. Контракт рассчитан на три года. До перехода в стан железнодорожников 28-летний голкипер выступал в составе «Химок».

Фото: ФК «Локомотив»

«Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Антон!» — написано на официальном сайте «Локомотива».

Напомним, «Чемпионат» первый сообщил о том, что Митрюшкин присоединится к «Локомотиву».

Митрюшкин выступал в составе «Химок» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в восьми из которых отыграл «на ноль». На протяжении своей карьеры 28-летний футболист также играл за швейцарский «Сьон», дрезденское «Динамо» и «Фортуну» из Дюссельдорфа.

По итогам нынешнего сезона РПЛ железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвёртое место.

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