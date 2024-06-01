«Не узнает ценность, пока не потеряет». Миятович — о возможном уходе Родриго из «Реала»

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о возможном уходе крайнего нападающего «сливочных» Родриго Гоэса из клуба.

«Я был неправ, когда покинул «Реал». Игроки не знают, что им даёт «Реал». Они начинают понимать это только тогда, когда их больше нет в клубе. Всякий раз, когда меня спрашивают о подобном, я отвечаю, что очень сложно стать игроком «Реала», но очень легко уйти из этой команды, но не все это понимают», — приводит слова Миятовича Marca.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Родриго может покинуть «Реал» из-за скорого прихода в клуб вингера Килиана Мбаппе. Подчёркивалось, что в услугах 23-летнего нападающего заинтересован «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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