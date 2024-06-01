Онопко высказался о невызове Глушенкова в сборную России

Тренер сборной Виктор Онопко сообщил, что решение не приглашать нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова в национальную команду на июньский сбор было принято совместно с тренерским штабом.

«Мы вместе принимаем решение. Мы собираемся всем тренерским штабом, включая тренера по физподготовке, и все вместе решаем. Врачи, бывает, дают нам информацию. Но что касается футбольных моментов, решение принимает весь тренерский штаб.

Если спрашиваете конкретно про Глушенкова, пожелаю ему никогда не расстраиваться. Тебя тренер может и в клубе не ставить, не давать какие-то минуты. Но ты должен идти своим путём и обижаться только на себя», — приводит слова Онопко «РИА Новости».

24 мая был объявлен итоговый состав сборной России на товарищеский гостевой матч с Беларусью, который состоится 7 июня. Ставший лучшим ассистентом прошедшего чемпионата России Глушенков (16 передач в 29 матчах при семи голах) не попал в окончательную заявку национальной команды.

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.