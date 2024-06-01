Экс-игрок «Зенита» Витсель высказался относительно своего будущего в «Атлетико»

35-летний центральный защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель ответил на вопрос о своём будущем в стане «матрасников».

«На текущий момент мы обсуждаем новый контракт с «Атлетико». Сейчас я хочу восстановиться к Евро-2024. Моя цель — остаться [в клубе]. Я чувствую себя хорошо [в Мадриде], и моя семья тоже», — приводит слова бельгийского футболиста журналист Саша Тавольери в соцсети Х (ранее Twitter).

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Витсель выступает за «матрасников» с лета 2022 года.

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 51 матче во всех турнирах и отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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