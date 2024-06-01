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Президент «Оренбурга» — о Матиасе Пересе: любое выгодное предложение будет рассмотрено

Президент «Оренбурга» — о Матиасе Пересе: любое выгодное предложение будет рассмотрено
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем центрального защитника клуба Матиаса Переса.

— Обращался ли «Зенит» по Матиасу Пересу?
— Не было никаких обращений. Возможно, это чьи-то фантазии. Мне по этому поводу никакой информации не известно. Готовы ли его отпустить? Любое выгодное предложение будет рассмотрено, и почти со 100-процентной вероятностью примем положительное решение.

— Какие позиции клуб планирует усилить летом?
— Главный тренер и спортивный директор сейчас основательно думают над этим вопросом. Но сперва нам надо понимать, с кем мы останемся, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Перес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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