Президент «Оренбурга» высказался о продлении контракта с Деограсией

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем главного тренера команды Давида Деограсии.

— Контракт с Деограсией продлён на год?

— Да, на год. У нас было условие — если он сохраняет команду в Премьер-Лиге, соглашение пролонгируется. Задач на следующий сезон ему пока не ставили. Во вторник мы соберёмся, всё обсудим. Сперва надо посмотреть, как проведём трансферную кампанию, кто уйдёт, кто придёт. Оценим, посмотрим, проведём сборы и уже потом поставим задачи, — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

51-летний испанский тренер Давид Деограсия в августе 2023 года возглавил «Оренбург», перейдя на должность главного тренера с поста главы клубной академии после неудачного старта «газовиков» под руководством чешского специалиста Иржи Ярошика. Сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Оренбург» завершил на 12-м месте, набрав 31 очко в 30 встречах и сохранив прописку в высшем дивизионе без участия в стыковых матчах.