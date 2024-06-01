«Реал» сделает компенсацию фанатам, которые не смогли улететь на финал ЛЧ — AS

270 болельщиков мадридского «Реала» не смогли вылететь в Лондон на финал Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 июня, поскольку их рейс был отменён, а авиакомпания не предоставила никакого выхода из ситуации. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несмотря на то что «сливочные» не имеют никакого отношения к этому инциденту, они приняли решение компенсировать этим болельщикам финансовые потери с помощью предоставления билетов на просмотр матча «Реала» в VIP-ложе домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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