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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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«Реал» сделает компенсацию фанатам, которые не смогли улететь на финал ЛЧ — AS

«Реал» сделает компенсацию фанатам, которые не смогли улететь на финал ЛЧ — AS
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270 болельщиков мадридского «Реала» не смогли вылететь в Лондон на финал Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 июня, поскольку их рейс был отменён, а авиакомпания не предоставила никакого выхода из ситуации. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, несмотря на то что «сливочные» не имеют никакого отношения к этому инциденту, они приняли решение компенсировать этим болельщикам финансовые потери с помощью предоставления билетов на просмотр матча «Реала» в VIP-ложе домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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