Наумов: Митрюшкин в «Локомотиве» вряд ли сразу станет первым номером

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе Антона Митрюшкина в стан железнодорожников.

«Вряд ли Митрюшкин станет сразу первым номером в «Локомотиве». Лантратов надолго закрепил себе место, хорошо выступал. Но Митрюшкин — известный вратарь, который поиграл за границей. Всё может зависеть от него, как будет выигрывать конкуренцию. Будет непросто. Но «Локомотив» молодцы, что взяли его. Худяков уходит, Гильерме, видимо, заканчивает. Так что это неплохой вариант для «Локомотива», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

1 июня «Локомотив» объявил о подписании контракта с вратарём Антоном Митрюшкиным. Контракт рассчитан на три года. До перехода в стан железнодорожников 28-летний голкипер выступал в составе «Химок».