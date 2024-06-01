В «Реале» опасаются, что Мбаппе может ухудшить атмосферу в команде — L'Équipe

Некоторые сотрудники мадридского «Реала» беспокоятся, что нападающий Килиан Мбаппе, который должен присоединиться к команде нынешним летом, может негативным образом повлиять на атмосферу в команде. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, сотрудники «сливочных» опасаются, что Мбаппе может не адаптироваться в команде, которая выигрывала трофеи и до его прихода в клуб. Также французский нападающий будет иметь самую высокую заработную плату в команде.

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Подчёркивается, что футболисты «Реала» смотрят на приход Мбаппе в клуб положительно и ждут возможности сыграть вместе с ним.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб объявит о подписании Мбаппе 3 или 4 июня, однако презентует в качестве своего игрока после завершения Евро-2024.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: