Олег Газманов, «Моя Мишель» и «Мираж» выступят на Суперфинале Кубка России

Стал известен состав артистов, которые выступят в «Лужниках» на финальном матче FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Концертная часть матчевой программы начнётся в 17:47, чуть более чем за 10 минут до стартового свистка, с выступления секретного артиста. После этого выйдут команды, а национальный гимн исполнит народный артист России Олег Газманов в сопровождении хора из 40 детей ансамбля «Домисольки». В перерыве исполнительница группы «Моя Мишель» споёт свой хит «Зима в сердце».

После завершения матча будет организован парад участников – от каждого клуба, который принял участие в текущем розыгрыше Кубка, на поле выйдут представители в клубной атрибутике и в сопровождении флагоносца пройдут по полю «Лужников», а группа «Мираж» исполнит песню «Новый герой».

Церемония награждения завершится ещё одним музыкальным номером – в зависимости от итога матча его исполнит калининградский или санкт-петербургский артист.

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