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Олег Газманов, «Моя Мишель» и «Мираж» выступят на Суперфинале Кубка России

Олег Газманов, «Моя Мишель» и «Мираж» выступят на Суперфинале Кубка России
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Стал известен состав артистов, которые выступят в «Лужниках» на финальном матче FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Концертная часть матчевой программы начнётся в 17:47, чуть более чем за 10 минут до стартового свистка, с выступления секретного артиста. После этого выйдут команды, а национальный гимн исполнит народный артист России Олег Газманов в сопровождении хора из 40 детей ансамбля «Домисольки». В перерыве исполнительница группы «Моя Мишель» споёт свой хит «Зима в сердце».

После завершения матча будет организован парад участников – от каждого клуба, который принял участие в текущем розыгрыше Кубка, на поле выйдут представители в клубной атрибутике и в сопровождении флагоносца пройдут по полю «Лужников», а группа «Мираж» исполнит песню «Новый герой».

Церемония награждения завершится ещё одним музыкальным номером – в зависимости от итога матча его исполнит калининградский или санкт-петербургский артист.

Билеты на Суперфинал Кубка России вы можете купить в сервисе «Чемпионат.Билеты».

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