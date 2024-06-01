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В «Факеле» рассказали о переговорах с Сергеем Божиным по продлению контракта

В «Факеле» рассказали о переговорах с Сергеем Божиным по продлению контракта
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос о переговорном процессе с 29-летним центральным защитником воронежского клуба Сергеем Божиным по продлению контракта.

«Мы ведём переговоры по продлению контракта Сергея Божина. Пока не могу сказать, в какую сторону они развиваются. Надеюсь, что в ближайшее время мы объявим о том или ином исходе», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Божин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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