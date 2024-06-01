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«Реал» продлил контракт с Модричем на один год — Джанлука Ди Марцио

Мадридский «Реал» пролонгировал на год трудовое соглашение с 38-летним атакующим полузащитником Лукой Модричем. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, «сливочные» объявят о продлении контракта на следующей неделе.

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Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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