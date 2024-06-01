Киммих высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии

Футболист сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал результаты опроса одной немецкой радиокомпании, который показал, что 21% немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в национальной команде.

«В самой команде эта тема не обсуждалась. Любой, кто вырос в футболе, знает, что это абсолютная чушь. Футбол объединяет людей разного цвета кожи и вероисповедания, и в этом вся суть.

Я бы скучал по многим игрокам, если бы они не были здесь. Так что это абсолютно расистски. Такой опрос абсолютно контрпродуктивен», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Германия является страной-хозяйкой грядущего чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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