Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии

Киммих высказался о «расистском» опросе про цвет кожи игроков сборной Германии
Комментарии

Футболист сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал результаты опроса одной немецкой радиокомпании, который показал, что 21% немцев хочет видеть больше белокожих футболистов в национальной команде.

«В самой команде эта тема не обсуждалась. Любой, кто вырос в футболе, знает, что это абсолютная чушь. Футбол объединяет людей разного цвета кожи и вероисповедания, и в этом вся суть.

Я бы скучал по многим игрокам, если бы они не были здесь. Так что это абсолютно расистски. Такой опрос абсолютно контрпродуктивен», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Германия является страной-хозяйкой грядущего чемпионата Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Материалы по теме
Киммих — о Компани: как о тренере я пока не могу судить о нём

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android