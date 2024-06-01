Киммих — о Компани: как о тренере я пока не могу судить о нём

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о назначении главного тренера клуба Венсана Компани.

«Я давно знаю его как игрока. Но как о тренере я пока не могу о нём судить. Конечно, это также важно для нашего будущего. Но в первую очередь меня интересует мнение клуба. Я рад, что теперь у нас есть тренер. Но я могу судить только после первой тренировки и первых нескольких недель», — сказал Киммих на пресс-конференции.

Напомним, о назначении Компани главным тренером «Бавария» объявила 29 мая. Заработная плата специалиста составит € 7-9 млн в год с учётом потенциальных надбавок. 38-летний бельгиец подписал соглашение с мюнхенской командой до лета 2027 года, «Бёрнли» получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.