Представитель Дзюбы: Артём не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги

Представитель форварда Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что игрок не ведёт переговоров с клубом «Родина Медиа», а также отметил, что футболист не планирует выступать ни за одну из команд Медиалиги.

«Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и Дмитрием Тарасовым у Артёма не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше. Хотя понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку, — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть», — сказал Гольдман «Матч ТВ».

Ранее появилась информация о том, что форвард Артём Дзюба дозаявлен клубом «Родина Медиа» и может сыграть уже в ближайшем матче МФЛ. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Иван Карпов.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.