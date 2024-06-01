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Киммих ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Киммих ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о своём будущем в команде из Мюнхена.

«Это зависит не только от меня. Чего хочет клуб? Я думаю, что в какой-то момент обсуждения состоятся. Моя ситуация не является неопределённой. У меня ещё есть год по контракту.

Теперь нас ждёт чемпионат Европы. Всё внимание сосредоточено на турнире. Последние несколько турниров прошли не так хорошо, и мы хотим это исправить. «Бавария» остаётся моей первой точкой контакта», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн.

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