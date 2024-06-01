«Оренбург» выкупил контракт эквадорского нападающего Куэро

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о том, что клуб выкупил у эквадорского «Индепендьенте дель Валье» права на нападающего Джастина Куэро.

«Джастин Куэро, который сезон отыграл в аренде в «Оренбурге», — полноценно игрок нашего клуба. Он с нами ещё на два года», — приводит слова Андреева Sport24.

Куэро перешёл в «Оренбург» на правах аренды летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Арендное соглашение игрока с «Оренбургом» было рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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