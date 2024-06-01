«Акрон» — «Урал»: после первого тайма счёт в матче не открыт
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В эти минуты в ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встречаются тольяттинский «Акрон» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 15:00 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре не открыт (0:0).
Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
0 : 0
Урал
Екатеринбург
В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.
«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.
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