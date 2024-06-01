Файзуллаев: не думаю, что являюсь самым известным футболистом из Узбекистана

Узбекистанский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что получает от соотечественников много сообщений с поддержкой.

«Узбекистан всегда поддерживает своих легионеров и футболистов. Очень много пишут из Узбекистана. Мне это нравится. Но я не думаю, что являюсь самым известным футболистом из Узбекистана, есть другие игроки», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Игрок перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Пахтакора». Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и содержит пункт о продлении ещё на один сезон. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбека в € 5 млн.