Компани: если игроки будут усердно работать, то у нас всё получится

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о своей мотивации работать в мюнхенском клубе.

«Я бы хотел, чтобы новый сезон начался завтра. Я бы хотел, чтобы тренировки начались завтра. До тех пор я буду нервничать. Эта работа — большая честь и возможность для меня. Я крайне целеустремлён.

Моя главная цель — написать новую страницу [в истории клуба]. Давление? Никакого давления, я об этом не думаю. Я здесь, чтобы работать с игроками и персоналом. Если они будут усердно работать и делать всё необходимое, то у нас всё получится», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

До того как возглавить «Баварию», Компани тренировал «Бёрнли», вылетевший из АПЛ по итогам нынешнего сезона.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: