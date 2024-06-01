Флик хочет, чтобы Феликс остался в «Барселоне» на следующий сезон — источник

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Феликс, выступающий в каталонском клубе на правах аренды, остался в команде, сообщает журналист Луис Рохо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сине-гранатовые не собираются покупать игрока, но будут работать над условиями ещё одного арендного соглашения. Окончательное решение ещё не принято, но его идея рассматривается в положительном ключе.

24-летний португалец сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.