Лунёв: «Спартак»? Это какие-то непонятные слухи, я их не комментирую

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв ответил на вопрос о возможном переходе в московский «Спартак».

«Спартак»? Это какие-то непонятные слухи, я их не комментирую», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что в приглашении Андрея Лунёва заинтересован новый главный тренер столичного «Спартака» Деян Станкович.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-летний голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв принял участие в 32 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.