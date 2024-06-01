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Дмитрий Черышев: назвал бы Личку лучшим тренером сезона

Дмитрий Черышев: назвал бы Личку лучшим тренером сезона
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ. Он считает, что это звание заслужил Марцел Личка, который возглавляет московское «Динамо».

«Семак стал чемпионом. Но я бы назвал Личку лучшим тренером сезона за работу, которую он проделал с «Динамо», за тот футбол, который показала команда. Они показали игру, которую от них ждёт болельщик, боролись за медали», — приводит Черышева «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» прошлым летом. До этого чешский специалист работал в «Оренбурге». Под руководством Марцела бело-голубые завершили сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, проиграв «Краснодару» в матче заключительного, 30-го тура.

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