Лодыгин: предложение приходить в «Спартак» вторым номером меня не устраивало

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин заявил, что отказался от предложения «Спартака» перейти в команду на место второго вратаря.

«Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался, — сказал Лодыгин «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «Спартак» связывался с Лодыгиным по поводу перехода в московский клуб в связи с возможным уходом Александра Селихова.

Напомним, Лодыгин присоединился к «Панатинаикосу» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне 34‑летний вратарь провёл за команду 19 матчей, в которых пропустил 15 мячей. Его контракт с клубом действует до конца сезона‑2025/2026. Отметим, что ранее Лодыгин выступал за петербургский «Зенит».