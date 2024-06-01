«Наполи» оценивает Кварацхелию в € 130 млн, «ПСЖ» готов предложить € 60 млн — Gazzetta

«Наполи» оценивает трансферную стоимость крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии в € 130 млн. Однако «ПСЖ», заинтересованный в грузинском футболисте, готов предложить неаполитанскому клубу € 60 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на текущий момент Кварацхелия является главной трансферной целью французского гранда.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» согласовал условия личного контракта с грузинским нападающим.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. В России Кварацхелия известен по игре за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и сборную Грузии.

Кварацхелия празднует выход в финальную часть Евро: