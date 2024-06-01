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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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Гарет Бэйл ответил на вопрос, кто быстрее: он, Мбаппе или Винисиус

Гарет Бэйл ответил на вопрос, кто быстрее: он, Мбаппе или Винисиус
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Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, кто является более скоростным футболистом: он, вингер «сливочных» Винисиус Жуниор или футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Сейчас или на моём пике? Важно уточнить это, потому что сейчас меня обгонит даже мой шестилетний сын. Думаю, что Мбаппе немного быстрее», — приводит слова Бэйла Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, валлийский футболист выступал за мадридский клуб с 2013 по 2022 год. За этот период он принял участие в 258 матчах во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 67 результативными передачами. Бэйл завершил карьеру футболиста в январе 2024 года в возрасте 33 лет.

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