Бэйл: Роналду — лучший игрок в истории Лиги чемпионов

Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, какой футболист является лучшим в истории Лиги чемпионов.

«Лучший игрок в истории Лиги чемпионов? Уверенно скажу, что это Роналду.

Есть ли игроки, с которыми я хотел бы сыграть в этом турнире? Честно говоря, нет. Думаю, что наша команда была укомплектована отличными футболистами», — приводит слова валлийского нападающего Marca.

Напомним, Роналду является лучшим бомбардиром в истории главного европейского клубного турнира. В 183 матчах Лиги чемпионов португальский нападающий забил 140 голов. Ближайшим преследователем Роналду является экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси, забивший 129 голов в 163 встречах.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: