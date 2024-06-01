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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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Бэйл: Роналду — лучший игрок в истории Лиги чемпионов

Бэйл: Роналду — лучший игрок в истории Лиги чемпионов
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Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, какой футболист является лучшим в истории Лиги чемпионов.

«Лучший игрок в истории Лиги чемпионов? Уверенно скажу, что это Роналду.

Есть ли игроки, с которыми я хотел бы сыграть в этом турнире? Честно говоря, нет. Думаю, что наша команда была укомплектована отличными футболистами», — приводит слова валлийского нападающего Marca.

Напомним, Роналду является лучшим бомбардиром в истории главного европейского клубного турнира. В 183 матчах Лиги чемпионов португальский нападающий забил 140 голов. Ближайшим преследователем Роналду является экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси, забивший 129 голов в 163 встречах.

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