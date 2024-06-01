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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Анчелотти признался, использовал ли он знания Беллингема о «Боруссии»

Анчелотти признался, использовал ли он знания Беллингема о «Боруссии»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, использовал ли он знания полузащитника клуба Джуда Беллингема перед финалом Лиги чемпионов против его бывшей команды — дортмундской «Боруссии».

«Нет, нет. Конечно, он бывший игрок «Боруссии», но нет необходимости задавать слишком много вопросов о его бывшем клубе, потому что есть много информации. Мы видели все их игры. Мы хорошо изучили наших соперников», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» летом 2023 года за € 103 млн. Всего в нынешнем сезоне англичанин сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и сделал 12 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Напомним, финальный матч ЛЧ между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 мск.

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