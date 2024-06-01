Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Реал»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и мадридским «Реалом».

«Если недели две назад я думал, что «Реал» — однозначный фаворит, то сейчас, после финала Лиги Европы, воздержусь от таких высказываний. Может произойти всё что угодно. Лёгкой победы не жду ни от кого. Никто не думал, что «Боруссия» выйдет в финал. Но они заслуженно там оказались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Англии. Матч состоится сегодня, 1 июня, в 22:00 по московскому времени.