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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Реал»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «Реал»
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и мадридским «Реалом».

«Если недели две назад я думал, что «Реал» — однозначный фаворит, то сейчас, после финала Лиги Европы, воздержусь от таких высказываний. Может произойти всё что угодно. Лёгкой победы не жду ни от кого. Никто не думал, что «Боруссия» выйдет в финал. Но они заслуженно там оказались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Англии. Матч состоится сегодня, 1 июня, в 22:00 по московскому времени.

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