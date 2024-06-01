Юран: состав у «Боруссии» слабее, но просто «Реалу» в финале Лиги чемпионов не будет

Известный российский футбольный тренер Сергей Юран высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».

«Финал есть финал. Нельзя назвать «Реал» Мадрид 100-процентным фаворитом, всё-таки «Боруссия» так далеко зашла. Матч будет интересным. Дортмунд умеет играть организованно, умеет играть по счёту. Просто «Реалу» не будет.

Но при всём уважении к «Боруссии» состав у неё слабее. Если не будут обороняться прямо у своей штрафной, а играть, скажем, средним блоком, будет лучше», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.