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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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22:00 Мск
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Юран: состав у «Боруссии» слабее, но просто «Реалу» в финале Лиги чемпионов не будет

Юран: состав у «Боруссии» слабее, но просто «Реалу» в финале Лиги чемпионов не будет
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Известный российский футбольный тренер Сергей Юран высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал есть финал. Нельзя назвать «Реал» Мадрид 100-процентным фаворитом, всё-таки «Боруссия» так далеко зашла. Матч будет интересным. Дортмунд умеет играть организованно, умеет играть по счёту. Просто «Реалу» не будет.

Но при всём уважении к «Боруссии» состав у неё слабее. Если не будут обороняться прямо у своей штрафной, а играть, скажем, средним блоком, будет лучше», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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