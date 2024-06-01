«Акрон» — «Урал»: хозяева вышли вперёд в начале второго тайма

В эти минуты в ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встречаются тольяттинский «Акрон» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 15:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.