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Лига чемпионов. Финал. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид
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Руководство «Боруссии» Д пригласило Юргена Клоппа к себе в ложу на финал Лиги чемпионов

Руководство «Боруссии» Д пригласило Юргена Клоппа к себе в ложу на финал Лиги чемпионов
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке пригласил бывшего главного тренера клуба Юргена Клоппа смотреть вместе с ним финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с мадридским «Реалом». Об этом сообщает Footmercato.

При этом не сообщается, принял ли приглашение Клопп и сможет ли он посетить этот матч.

Напомним, Юрген Клопп возглавлял «Боруссию» Д с 1 июля 2008 года по 30 июня 2015 года. За это время «шмели» под руководством Клоппа провели 319 матчей, в которых одержали 181 победу, 65 раз сыграли вничью и 73 раза потерпели поражение. В этот период Клопп привёл немецкую команду к победам в чемпионате Германии (два раза), Кубке Германии (1), Суперкубке Германии (2). Последний раз «Боруссия» играла в финале Лиги чемпионов в 2013 году, когда её тренировал Клопп.

Финальный матч ЛЧ между дортмундской «Боруссией» и «Реалом» начнётся сегодня, 1 июня, в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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