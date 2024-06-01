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«Урал» по сумме двух встреч проиграл «Акрону» и вылетел в Первую лигу

1 июня в ответном переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 встречались тольяттинский «Акрон» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Кристалл» в Тольятти. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Игра началась в 15:00 по московскому времени. Она закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль.

В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Акрон» по сумме двух встреч (3:2) вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. «Урал» вылетел в Первую лигу.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.