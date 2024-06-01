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Классен покинет «Интер» свободным агентом — Николо Скира

Классен покинет «Интер» свободным агентом — Николо Скира
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Полузащитник «Интера» Дави Классен покинет клуб в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, чёрно-синие не будут активировать опцию продления контракта. Также сообщается, что некоторые клубы итальянской Серии А, французской Лиги 1 и турецкой Суперлиги уже проявили к нему интерес.

30-летний игрок сборной Нидерландов является воспитанником академии «Аякса». Перед началом сезона-2017/2018 Дави был куплен английским «Эвертоном» за € 27 млн, однако уже через год покинул клуб из Ливерпуля всего за € 13,5 млн, став игроком немецкого «Вердера». В октябре 2020 года Классен вернулся в «Аякс», который заплатил за него около € 12 млн. В 2023 году «Аякс» отпустил игрока в «Интер» бесплатно.

Классен в этом сезоне провёл за чёрно-синих 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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