Иван Сергеев: «Балтика» не будет отсиживаться в обороне — это не стиль Игнашевича

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о грядущем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думаю, «Балтика» не будет закрываться, не будет отсиживаться в обороне, это не стиль Сергея Игнашевича. Они будут тоже играть в атаку, так что, я думаю, будет интересная игра и будет очень много борьбы, потому что это финал. Но всё равно в каких-то моментах и они, и мы будем осторожничать», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Напомним, Суперфинал Кубка России состоится завтра, 2 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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