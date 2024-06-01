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Тен Хаг: «Юнайтед» много тратит на трансферы, но я не ответственен за это

Тен Хаг: «Юнайтед» много тратит на трансферы, но я не ответственен за это
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно трансферной политики «красных дьяволов».

«Суммы, уплаченные за игроков, действительно очень высокие, однако я не несу за это ответственности. Клуб проводил переговоры, в том числе с качественными футболистами, которые в итоге не перешли.

Всё гораздо тоньше, чем это рисуют, говоря, что трансферная политика клуба катастрофична. Несмотря на всё отрицательное, фундамент команды укрепился. Возможно, сейчас это не видно внешнему миру, но внутри клуба каждый может заметить это», — приводит слова тен Хага Mirror.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландский специалист может быть уволен по окончании нынешнего сезона.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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