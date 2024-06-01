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Полузащитник «Наполи» Замбо Ангисса может стать одноклубником Роналду

Полузащитник «Наполи» Замбо Ангисса может стать одноклубником Роналду
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Полузащитник «Наполи» Андре Замбо Ангисса этим летом может перейти в саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Об этом сообщает GOAL.

По информации источника, «Аль-Наср» рассматривает кандидатуру Замбо Ангисса в качестве усиления состава и может попытаться активировать опцию выкупа в контракте игрока в размере € 45 млн, которая доступна только для клубов не из Серии А.

Замбо Ангисса перешёл в «Наполи» в 2022 году за 30 млн. Срок его контракта с клубом истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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