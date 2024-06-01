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Кьеллини высказался о результатах «Ювентуса» в этом сезоне

Кьеллини высказался о результатах «Ювентуса» в этом сезоне
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Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о результатах клуба в прошедшем сезоне Серии А.

«Даже Пеп Гвардиола не добился бы большего успеха в «Ювентусе» в этом году», — приводит слова Кьеллини Sky Sports.

Напомним, в середине декабря 2023 года Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. В составе «Ювентуса» он выиграл 20 трофеев (в том числе девять скудетто).

Туринцы набрали 71 очко в 38 матчах Серии А и поднялись на третье место. Однако «Ювентус» ещё может обойти «Аталанта», которая находится на четвёртом месте с 69 очками и имеет одну игру в запасе.

Напомним, «Ювентус» объявил об увольнении Массимилиано Аллегри 17 мая. По официальной версии, тренер был отправлен в отставку за неподобающее поведение в финале Кубка Италии с «Аталантой» (1:0). Он занимал должность главного тренера «Ювентуса» с мая 2021 года. За этот период под его руководством клуб провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз победил, 34 раза сыграл вничью и 35 раз уступил.

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