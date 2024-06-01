Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Акрон» вышел в РПЛ, Медведев пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главное к вечеру

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу, «Пари Нижний Новгород» сохранил своё место, продолжается «Ролан Гаррос», «Зенит» стал бронзовым призёром Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 июня.

Футбол

«Урал» по сумме двух встреч проиграл «Акрону» и вылетел в Первую лигу

«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал»

Теннис

Экс-россиянка Грачёва вышла в 1/8 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой

Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Томаша Махача

Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встретится с экс-россиянкой Грачёвой

Баскетбол

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и стал бронзовым призёром Единой лиги

Авто

«Мерседес» предложил Ньюи долю в команде — F1-Insider

Волейбол

Сербский волейболист Урош Ковачевич покинул уфимский «Урал»

Другие

Губерниев сообщил, что Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год