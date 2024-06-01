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Акрон и Пари Нижний Новгород сыграют в РПЛ, Медведев вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос

«Акрон» вышел в РПЛ, Медведев пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главное к вечеру
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«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу, «Пари Нижний Новгород» сохранил своё место, продолжается «Ролан Гаррос», «Зенит» стал бронзовым призёром Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 июня.

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«Урал» по сумме двух встреч проиграл «Акрону» и вылетел в Первую лигу

«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал»

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