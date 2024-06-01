«Акрон» вышел в РПЛ, Медведев пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главное к вечеру

«Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу, «Пари Нижний Новгород» сохранил своё место, продолжается «Ролан Гаррос», «Зенит» стал бронзовым призёром Единой лиги. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 июня.
Футбол
«Урал» по сумме двух встреч проиграл «Акрону» и вылетел в Первую лигу
«Пари НН» остался в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал»
Теннис
Экс-россиянка Грачёва вышла в 1/8 финала «РГ», где может встретиться с Миррой Андреевой
Арина Соболенко обыграла Паулу Бадосу и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024
Даниил Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Томаша Махача
Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала «Ролан Гаррос», где встретится с экс-россиянкой Грачёвой
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» и стал бронзовым призёром Единой лиги
Авто
«Мерседес» предложил Ньюи долю в команде — F1-Insider
Волейбол
Сербский волейболист Урош Ковачевич покинул уфимский «Урал»
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Губерниев сообщил, что Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год