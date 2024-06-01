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Хавбек «Реала» Диас назвал итальянскую Серию А одной из лучших лиг в мире

Хавбек «Реала» Диас назвал итальянскую Серию А одной из лучших лиг в мире
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поделился воспоминаниями о своём периоде выступлений за «Милан».

«У меня очень приятные воспоминания: о скудетто, голах, передачах и атмосфере в Миланелло, о моих друзьях и о Стефано Пиоли, которому я так многим обязан. В итальянском футболе чувствуется страсть, там практически все живут футболом. Серия А растёт: это уже одна из лучших лиг в мире, она может пойти ещё дальше», — приводит слова Диаса La Repubblica.

Браим Диас летом 2023 года вернулся в «Реал» после трёх лет аренды в «Милане». В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл за мадридский «Реал» 44 матча во всех турнирах. Полузащитник забил 12 мячей и записал на свой счёт девять голевых передач. В июне 2023 года испанский клуб продлил контракт с Диасом до 30 июня 2027 года.

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