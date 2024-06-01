Флик будет зарабатывать в «Барселоне» около € 9-11 млн в год — Плеттенберг

Зарплата нового главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика будет составлять около € 9-11 млн в год до вычета налогов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 29 мая Флик был объявлен новым главным тренером каталонского клуба. Соглашение «Барселоны» со специалистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.