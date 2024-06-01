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«Это привилегия». Доннарумма — о назначении капитаном сборной Италии на матчи Евро-2024

«Это привилегия». Доннарумма — о назначении капитаном сборной Италии на матчи Евро-2024
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал назначение его капитаном национальной команды на матчи Евро-2024.

«Капитанская повязка возлагает на меня большую ответственность. Я очень горжусь тем, что буду носить её, это волнующе и привилегия. Я стараюсь подавать пример, быть самим собой. У меня было много примеров вроде Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи или Джанлуиджи Буффона, поэтому я тоже кое-что перенял у них.

В этой команде много лидеров, каждый должен чувствовать себя капитаном и быть примером для команды. Важно, чтобы у нас был сплоченный коллектив, между всеми установилась особая связь», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Сборная Италии в рамках подготовки к Евро-2024 проведёт два контрольных матча 4 и 9 июня с национальными командами Турции и Боснии

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