«Это привилегия». Доннарумма — о назначении капитаном сборной Италии на матчи Евро-2024

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал назначение его капитаном национальной команды на матчи Евро-2024.

«Капитанская повязка возлагает на меня большую ответственность. Я очень горжусь тем, что буду носить её, это волнующе и привилегия. Я стараюсь подавать пример, быть самим собой. У меня было много примеров вроде Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи или Джанлуиджи Буффона, поэтому я тоже кое-что перенял у них.

В этой команде много лидеров, каждый должен чувствовать себя капитаном и быть примером для команды. Важно, чтобы у нас был сплоченный коллектив, между всеми установилась особая связь», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Сборная Италии в рамках подготовки к Евро-2024 проведёт два контрольных матча 4 и 9 июня с национальными командами Турции и Боснии