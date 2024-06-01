Серхио Рамос с сыном поддержали Тони Крооса перед финалом ЛЧ

Бывший капитан и центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился со словами поддержки к своему бывшему одноклубнику, полузащитнику «Королевского клуба» Тони Кроосу в преддверии матча финала Лиги чемпионов мадридского «Реала с дортмундской «Боруссией».

«Марко грустит из-за того, что ты уходишь на пенсию. Удачи, братан. Удачи, «Реал», — написал Рамос в своих соцсетях.

Напомним, решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится сегодня, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» будут играть на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич из Словении. Отметим, что мадридский «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали этот турнир 14 раз. «Боруссия» становилась победителем Лиги чемпионов только один раз — в 1997 году.