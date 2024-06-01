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Александр Канищев: «Урал» не заслуживал вылета в Первую лигу

Александр Канищев: «Урал» не заслуживал вылета в Первую лигу
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Бывший футболист Александр Канищев прокомментировал вылет «Урала» в Мелбет Первую лигу. Напомним, екатеринбуржцы уступили «Акрону» в переходных матчах со счётом 2:3 по сумме двух встреч.

«Урал» не заслуживал вылета в Первую лигу. Команда должна была остаться, очень этого хотелось. Это симпатичная команда, но что-то им не хватило. Не считаю, что главная ошибка была в том, что не уволили Гончаренко вовремя. У них был хороший тренер. Команда играла неровно, неукомплектована была. Есть минусы, а отсюда такой результат. Просто не сложился для них сезон», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 30 матчей.

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